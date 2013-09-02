欧洲政经：葡萄牙不需要为纾困而修改宪法--总理

路透里斯本9月1日 - 在葡萄牙政府疲于满足欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困目标之际，该国宪法法院又横生枝节，不过葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周日表示，他并不打算通过修改宪法来限制宪法法院的权力。

他还承诺对该法院上周驳回的劳动市场改革措施进行修改。

这是法院在13个月当中第三次驳回政府的财政紧缩计划，令外界担心葡萄牙政府能否在不修改宪法的情况下完成国际贷款人所要求的结构性支出削减。

“我们不需要靠修宪来实施纾困计划和推行这些举措，我们需要的是共识，”科埃略在其所属的社会民主党会议上表示。

经议会批准的法案将允许在一年考察期满后解雇公共部门的雇员。

明年净削减支出的规模虽然仅1.7亿欧元，但却是47亿欧元整体支出改革计划的关键，因这有可能产生长期的结构性影响。

科埃略表示，现在不得不拿出一份匆匆修改的方案，这对国家信誉有不利影响，而宪法法院的反对态度可能让里斯本方面在与欧盟/IMF的谈判中处于更加不利的地位，尤其是如果这种驳回一再发生的话。

新一轮纾困检讨在本月开始。(完)