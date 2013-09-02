中国金属：由于铜溢价走软，中国进口商可能减少从LME的交割量

路透香港8月30日 - 据贸易商周五透露，随着中国铜库存升高，压制现货溢价，中国买家可能会削减先前为未来数月预定的伦敦金属交易所(LME)精炼铜库存。

中国减少进货将意味着国际市场供应增加，这可能抑制铜价的反弹。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜今年以来仍跌将近10%，但较6月触及的低点每吨高出500美元以上。

中国进口商已经在排队提取6月购买的LME铜，当时上海和伦敦的铜价差异有利进口。进口商支付的较LME现货价溢价主要在每吨150到160美元之间。

据悉，他们原计划等溢价升至逾200美元的四年高点时套现。但现货溢价之后已下滑至每吨约150美元，未来两个月还或跌到100至130美元。

“人们预计溢价会跌，所以过去两周来都不愿意买，”中国一家大型贸易公司的交易人士提到上海保税仓库的铜库存时称。

他说，本月多数时间套利窗口一直关闭，促使一些进口商把到货的铜存在保税仓库，而非按照原计划，在缴纳增值税后将其转手国内市场。

先前的订单多数是预定7月到10月之间抵达，导致库存升高。

交易商称，中国8月精炼铜运抵数量估计在30万至35万吨之间，9月进口可能升至约40万吨。这些数量中包括了现货，以及从LME仓库与全球厂商交付的合约船货数量。

官方数据显示，中国7月精炼铜进口环比上升5%，达到291,846吨的10个月高点。

交易商估计，上海保税仓库的铜现在升至约40至46万吨，7月底时约为37万吨。不过，库存还不到1月底触及的100万吨纪录高位的一半。

交易商说，中国的银行对于小型进口商用保税库存作为担保的贷款活动仍然谨慎，之前外汇当局在5月加强了对这类业务的管理，这也使需求减少。他们说，国内实货进口方面的借贷活动保持正常。

供应升高、套利不佳与保税库存融资受限，都预示溢价走低。

“如果溢价进一步下滑，一些进口商可能会选择让金属留在LME仓库，”上海一家大型铜贸易商的交易员说。

他指出，像他所在的公司一样，很多之前在排队提取LME铜的企业，现在可能会把铜留在仓库，因为如果把货送到国内市场，溢价下滑会导致亏损。