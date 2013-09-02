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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 10:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，受澳洲强劲建筑许可数据提振

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* 澳元/美元今日再度获得支撑而走高，因澳洲建筑许可数据表现强劲

* 澳元7月建筑许可较前月上升10.8%，路透调查为增4.0%

* 澳元/美元升至0.8968，但上行仍然有所迟缓

* 中国强劲PMI数据提供支撑，美国推迟对叙利亚军事打击，风险交易大增

* 澳元/日圆上涨1.0%；日圆走贬，因日圆是叙利亚危机的主要受益货币。(完)

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