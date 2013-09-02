《独家新闻》美国尼米兹航母战斗群改道，准备为打击叙利亚提供支援

路透华盛顿9月1日 - 美国国防部官员周日表示，尼米兹号核动力航空母舰及其战斗群中的其它军舰正驶往红海，以在必要时支援美国对叙利亚实施有限度的打击。

包括四艘驱逐舰和一艘巡洋舰的尼米兹航母战斗群目前并没有接到前往东地中海地区的明确命令，但它们正在阿拉伯海往西行驶，以在接到命令时采取行动。一位官员表示，暂不清楚舰队何时进入红海，截至周日晚间它们都还没有到达。

“这是在为需要动用航母战斗群的力量时合理安排资源，”该官员表示。

美国总统奥巴马周六推迟动用部署在叙利亚海域的五艘驱逐舰发动巡航导弹打击，欲先寻求国会的批准，这实际等于将对叙利亚的打击行动至少推迟了九天。

行动的推迟给予军事计划人士更多时间重新评估应该将哪些军舰和武器留在当地，以及哪些应该去除，之后美国军队才会进行国防部官员所说的有限度并只针对叙利亚的打击。

美国海军过去一周将在东地中海的军力部署增加了一倍，在现有执行巡逻任务的三艘驱逐舰基础上，又另外增派了两艘。

尼米兹航母战斗群原本部署在印度洋，支持美国对阿富汗的军事行动，最近几天才得以脱身，由杜鲁门号航母取代，本该往东绕经亚洲返回母港华盛顿州的埃弗雷特(Everett)。

美国官员表示，鉴于叙利亚的局势，美国军方官员决定让尼米兹航母改道向西前往红海，甚至可能是地中海地区。

美国海军还派出圣安东尼号两栖运输舰与前述五艘驱逐舰并肩执行任务，圣安东尼号船上部署了300名海军陆战队员和各种通讯设备。

另一位官员表示，圣安东尼号原本是要用作浮动前进补给基地(Afloat Forward Staging Base)，充当特种作战部队的临时基地，它还能发挥协助撤退的作用。

圣安东尼号的发言人拒绝置评，要求记者征询海军的意见。美国海军欧洲指挥部的海军中尉Adam Cole拒绝讨论有关圣安东尼号或未来其它军舰行动的具体计划。(完)