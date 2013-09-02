台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币小升，出口商和外资抛汇

路透台北9月2日 - 台币兑美元 周一盘初小升，主要跟随亚洲货币反弹。汇银人士指出，韩元小幅反弹，带动台币早盘趋升，且外资汇入，出口商也有小幅抛汇。

但他们也说，出口商在上周月底时抛汇力道较强，台币在目前的交易区间令出口商成交意愿并不高。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度稍微扩大，其中指标一个月期报在-0.065/-0.050，上日收在-0.050/-0.0030。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.88-29.89，上日在29.870-29.940，上日收盘价为29.983。

本地时间10:02时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升值1角报29.883。

交易员观察市场最新动态：

* 早盘外资小幅汇入

* 台股 盘初在平盘附近整理

* 本地时间09:55，台北外汇中心台币成交金额约在1亿美元左右

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.80-29.90

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