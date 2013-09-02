路透调查：美国基金经理8月大致维持投资配比不变

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 股市和债市配比变动不大，因美联储量化宽松前景存在不确定性
* 对美国、欧元区和新兴欧洲股市的配比升高
* 对政府公债的建议配比略为升高
记者 David Randall 编译 王冠中
路透纽约8月30日 - 路透调查周五显示，由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始缩减刺激措施并无明确迹象，美国基金经理8月大致维持其股市和债市配比不变。
在8月14日至29日就12家美国资产管理公司所做的调查显示，基金经理将其平衡模型资产组合在股市的配比维持在平均56.5%，仅较上月升高0.3个百分点。
8月股市配比为5月以来首见上涨，5月时配比升高1.2%。
Russell Investments的资深投资策略师Douglas Gordon称，当前的投资环境“会让我们选择在上涨时抛售，并伺机在较低水准时重新进场。”
“因此我们建议将部位进一步调整至政策中性的水准附近，”他说。
调查显示，8月债市配比下滑至35.1%，低于7月的35.4%。现金配比则维持在3.6%。
对政府公债的建议配比略高于上月。
细节数据显示，对美国、欧元区和新兴欧洲股市的配比升高，而对拉丁美洲和英国股市的配比则下滑。对日本以外亚洲股市的配比持平。8月股市走势震荡，因美联储刺激措施而受益的新兴市场资产遭逢抛压。
有鉴于先前全球股市的涨势，以及对于美联储何时缩减买债计划的不安情绪，许多基金经理按兵不动。(完) (译文审校 石冠兰)
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