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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 10:18 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆涨逾1%，因亚洲市场风险偏好升温

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* 澳元/日圆约报88.30，此前纽约盘收报约87.30

* 亚洲市场的风险偏好远强于周五纽约市场收盘时

* 标普股指期货上涨0.67%，MSCI明晟除日本以外亚洲股指升逾1%

* 中国PMI数据转好和美国迅速向叙利亚发动攻击的威胁消退，支撑风险交易

* 澳元/日圆阻力位在日线图一目均衡基准线切入位约88.70。(完)

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