日本股市：日经指数早盘上扬，房地产与建筑类股走高

路透东京9月2日 - 日本股市日经指数周一早盘上扬，房地产与建筑类股走升，因市场寄望东京将赢得2020年夏季奥运会的主办权；而消费金融类股亦攀升，此前媒体报导称贷款需求升温。

日经指数 早盘中段上扬0.8%至13,490.75点，上周五下滑0.5%。

东征股价指数 升0.7%至1,113.84点。

分析师称，今日美国市场适逢劳工节假期休市，而且投资者在等待本周稍后的美国非农就业报告和奥运会申办结果等重要事件，因此交易可能维持清淡。