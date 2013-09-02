日本股市：日经指数早盘上扬，房地产与建筑类股走高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京9月2日 - 日本股市日经指数周一早盘上扬，房地产与建筑类股走升，因市场寄望东京将赢得2020年夏季奥运会的主办权；而消费金融类股亦攀升，此前媒体报导称贷款需求升温。
日经指数 早盘中段上扬0.8%至13,490.75点，上周五下滑0.5%。
东征股价指数 升0.7%至1,113.84点。
分析师称，今日美国市场适逢劳工节假期休市，而且投资者在等待本周稍后的美国非农就业报告和奥运会申办结果等重要事件，因此交易可能维持清淡。
分析师还指出，日经指数本周涨幅可能有限，因为投资者密切关注新兴市场动向。市场担心，若美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激规模，可能有更多资金撤出亚洲。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。