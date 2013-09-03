《中国债券市场每日交易备忘》--9月3日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行不超过60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.43% 国开行不超过60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.59% 国开行不超过60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值为4.64% 国开行不超过60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.73% 国开行不超过60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值为4.78% 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，招行和民生银行主承 浙江能源集团30亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承 重庆轻纺控股集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 上海金桥集团10亿元五年期投资人选择权（3+2）中票簿记建档(主体评级AA+)，工行和农行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 安徽水利 1亿元一年期短融041360052，票面利率6.30% 重庆西永微电子产业园区20亿元五年期中票101353007，票面利率6.90% ============================================================================ 三、缴款： 中信建投证券16亿元三个月期短期融资券 浙江华友钴业2.5亿元一年期短融 会理财通铁钛1.5亿元一年期短融 山东钢铁集团33亿元三年期中票 石河子国资经营集团6亿元五年期中期票据 大族控股集团7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国联通50亿元五年期固息债088030到期兑付，票面利率5.29% 国泰君安证券30亿元三个月期短融1390046到期兑付，票面利率4.02% 中国南车 20亿元九个月期超短融011246001到期兑付，票面利率4.38% 永城煤电控股集团5亿元10年期固息债078046付息，票面利率5.34% 中船重工集团35亿元七年期固息债088034付息，票面利率5.6% 安徽皖维高新材料7亿元五年期浮息（一年定存基准）1082149付息，基本利差1.65% 国开行100亿元五年期浮息（三个月SHIBOR基准）110212付息，基本利差-0.15% 南京银行 35亿元三年期固息金融债1220016付息，票面利率4.1% 南京银行15亿元五年期固息金融债1220017付息，票面利率4.3% 梧州东泰国资10亿元七年期固息债1280263付息，票面利率7.4% 苏州相城城建18亿元七年期固息债1280264付息，票面利率6.95% 厦门建发集团9亿元五年期中票1282312付息，票面利率5.37% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银行间市场交易商协会周一首次专门针对簿记建档发行推出自律规范性文件，文件明确了簿记建档发行 的基本原则和操作要求，以规范市场参与者的行为，指引自10月1日起开始实施。 --中国国家统计局将2012年GDP增速初步核实数下调至7.7%，为2003年有可比口径以来的首次下修。分析人士认 为，相较以往总是上调表明新一届政府对经济增长放缓的容忍度在上升，而且下调之后今年完成7.5%增长目标料 无虞。 --国债期货即将登场之际，中国金融期货交易所就五年期国债期货合约上市交易有关事项再刊登通知，通知并 将保证金比例进一步提高，以从严控制上市初期市场风险。 今日公布8月官方非制造业PMI (7月为54.1) 9/4公布8月汇丰服务业PMI (7月为51.3) 9/8海关发布8月进出口贸易数据 (7月贸易顺差为178.2亿美元) 9/9国家统计局公布8月工业品价格指数(PPI) (7月为-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (7月为2.7%) 9/10国家统计局公布8月工业增加值 (7月为9.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-7月为20.1%) 社会消费品零售总额 (7月为13.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩/康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)