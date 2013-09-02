路透调查：全球投资者8月提高欧元区资产配比，削减亚洲股票持仓

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透伦敦8月30日 - 路透调查显示，本月全球投资者所持欧元区资产增至一年多来最高，同时在一波逃离新兴市场资产的浪潮中，削减了亚洲股票持仓。
基金经理对欧元区经济自衰退和债务危机中的复苏越发乐观，而德国经济第二季增速创逾一年来最快，更是增强了乐观情绪。
路透月度资产配置调查，访问了美国、欧洲和日本的54位基金经理。结果显示，投资者将全球股票持仓提高至三个月高点，同时削减债券持仓，但调查也再次显示投资者的谨慎心态，其现金持仓达到一年来最高。有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始削减购债计划的不确定性仍然存在。
美联储削减刺激措施的预期本月重创新兴市场资产。调查显示，亚洲(除日本外)股票配比降至逾三年来最低。不过，美国和中国经济数据改善，提振了市场对于全球经济前景的乐观看法。
“我们对2014年的全球经济仍感到乐观，因民间领域仍在扩张，”英国标准人寿保险公司全球策略主管Andrew Milligan说。
“在部分国家，消费者需求、产出和信贷增长之间的良性循环可能在开始建立。”
投资者将欧元区股票配置比例自上个月的16.2%提高至16.7%，为2012年3月来最高。欧元区债券配比亦自27.3%升至27.5%，为2011年12月来最高。
相反，他们削减亚洲股票配比至6.9%，为至少2010年1月以来最低。上个月为7.3%。
总体来看，投资者将全球股票配置比例自7月的50.2%提升至50.7%，创三个月高点。债券配比从37.0%下滑至36.5%。
该调查在8月14-29日进行，期间全球股市 下跌近4%，因市场谨慎观望美联储购债计划前景，同时担忧美国可能带头对叙利亚发动军事打击。
不过，全球股指今年迄今仍上涨8%，远好于新兴市场股市 下跌13%的表现。
尽管削减债券配比，投资者将现金持有比例从7月的6.1%提高至6.2%，为2012年8月来最高。
投资者表示，本月美国股指 触及纪录高位后，他们就增持了股票，并减持债券。(完) (编译 侯向明；; 审校 隋芬)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。