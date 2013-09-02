台湾债市：大型票券商下调公司债RP利率，可承做券源几乎用罄

路透台北9月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持稳。惟有议价能力强的主要大型票券商将公司债RP利率自0.57%下调至0.55%，因可供承做的券源明显不足。

交易商表示，目前虽是提存期底，但感觉与提存期初没什么差别。上周五月底的尾盘过后，资金随即涌出找券，显示短期资金的供应相当丰沛。

“有一家寿险单笔申购某投信3亿台币的基金，他们四处找券要去化，但我手中连100万的券都没有。”一家证券商交易员称。

另一大型票券商交易员说，上周五交易结束后，就有一堆资金丢到市场上找券。虽然公司想用较便宜的拆款调度，但基于与客户的关系维系，还是将所有库存的券都做出去了。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似。