台湾债市：大型票券商下调公司债RP利率，可承做券源几乎用罄

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北9月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致持稳。惟有议价能力强的主要大型票券商将公司债RP利率自0.57%下调至0.55%，因可供承做的券源明显不足。
交易商表示，目前虽是提存期底，但感觉与提存期初没什么差别。上周五月底的尾盘过后，资金随即涌出找券，显示短期资金的供应相当丰沛。
“有一家寿险单笔申购某投信3亿台币的基金，他们四处找券要去化，但我手中连100万的券都没有。”一家证券商交易员称。
另一大型票券商交易员说，上周五交易结束后，就有一堆资金丢到市场上找券。虽然公司想用较便宜的拆款调度，但基于与客户的关系维系，还是将所有库存的券都做出去了。
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.63%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.63%，上交易日在0.57-0.63%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。