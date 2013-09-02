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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 10:46 BJT

中国新债：进出口行周四招标发至多180亿固息债，期限一年和三年

路透上海9月2日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(5日)招标发行总额至多180亿元人民币固息债，其中一年期不超过100亿元，三年期超过80亿元。

刊登在中国债券信息网的公告称，上述两期债为进出口行今年第22期及23期金融债。其中一年期采用单一利率中标(荷兰)式招标，三年期采用多重利率中标(美国式)招标。

以下为具体条款：

第22期 第23期

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招标金额 至多100亿元 至多80亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

招标时间 均为9月5日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰)式 多重利率中标(美国式)

缴款日/起息日 9月9日 9月13日

发行期 9月5日-9月9日 9月5日-9月13日

上市日 9月11日 9月22日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05%

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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了18期金融债，金额总计2,751.5亿元。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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