中国新债：进出口行周四招标发至多180亿固息债，期限一年和三年

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海9月2日 - 中国进出口银行周一公告称，将于周四(5日)招标发行总额至多180亿元人民币固息债，其中一年期不超过100亿元，三年期超过80亿元。
刊登在中国债券信息网的公告称，上述两期债为进出口行今年第22期及23期金融债。其中一年期采用单一利率中标(荷兰)式招标，三年期采用多重利率中标(美国式)招标。
以下为具体条款：
第22期 第23期
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招标金额 至多100亿元 至多80亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标时间 均为9月5日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰)式 多重利率中标(美国式)
缴款日/起息日 9月9日 9月13日
发行期 9月5日-9月9日 9月5日-9月13日
上市日 9月11日 9月22日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额0.05% 发行总额0.05%
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今年以来，进出口银行在银行间市场已公开发行了18期金融债，金额总计2,751.5亿元。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。