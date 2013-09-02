《中国2013年地方债发行中标明细表》--9月2日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/14 3 3.53% 210 1.45 ============================================================= 二期 6/14 5 3.66% 212 1.35 ============================================================= 三期 6/28 3 3.79% 242 1.59 ============================================================= 四期 7/12 5 3.82% 243 1.30 ============================================================= 五期 7/26 3 3.92% 236 1.89 ============================================================= 六期 8/2 5 3.87% 238 1.99 ============================================================= 七期 8/19 3 4.29% 253 1.13 ============================================================= 八期 8/19 5 4.43% 255 1.11 ============================================================= *九期 9/2 3 4.34% 260 1.40 ============================================================= 合计 2,149 地方政府自行发债: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================== 山东地方债 8/23 5 3.94% 56 2.30 7 4.00% 56 2.14 ============================================================== 合计 112 注:*代表新增内容.(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。