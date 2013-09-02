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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 17:44 BJT

《中国2013年地方债发行中标明细表》--9月2日

债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率   发行规模(亿元) 投标倍数  
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   一期     6/14      3       3.53%        210          1.45
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   二期     6/14      5       3.66%        212          1.35
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   三期     6/28      3       3.79%        242          1.59 
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   四期     7/12      5       3.82%        243          1.30
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   五期     7/26      3       3.92%        236          1.89
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   六期     8/2       5       3.87%        238          1.99
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   七期     8/19      3       4.29%        253          1.13
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   八期     8/19      5       4.43%        255          1.11
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  *九期     9/2       3       4.34%        260          1.40
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   合计                                  2,149  


  地方政府自行发债:

  债券名称   招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数  
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  山东地方债    8/23    5        3.94%     56            2.30
                        7        4.00%     56            2.14
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   合计                                   112  

  注:*代表新增内容.(完)

 (整理 丁淑琴； 审校  吴芳)
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