《全球市场》亚股和澳元受中国乐观数据提振而上涨，日圆则走软

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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澳元上升0.6%至0.8961美元。投资者认为澳元走势代表着中国经济增长，因为两国经贸联系紧密。
美元指数 持稳于四周高点。
由于今日美国市场逢劳工节假期休市，交投或将清淡。
在中国制造业活动数据的提振下，三个月期铜 上涨1.8%，可望结束连续四天的跌势。
油价与金价下跌，因为在美国推迟对叙利亚政府发动军事打击后，投资者解除多头仓位。
布兰特原油期货价格 跌1%来到113美元下方，连跌第三日。该期约上周触及六个月高位117.34美元，受助于市场担忧美国军事干预可能招致报复行动，并干扰中东地区的原油供应。该地区原油供应量占全球的三分之一。
现货金 下滑0.4%至每盎司约1,390美元，触及一周低点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。