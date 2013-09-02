《全球市场》亚股和澳元受中国乐观数据提振而上涨，日圆则走软

澳元上升0.6%至0.8961美元。投资者认为澳元走势代表着中国经济增长，因为两国经贸联系紧密。

美元指数 持稳于四周高点。

由于今日美国市场逢劳工节假期休市，交投或将清淡。

在中国制造业活动数据的提振下，三个月期铜 上涨1.8%，可望结束连续四天的跌势。

油价与金价下跌，因为在美国推迟对叙利亚政府发动军事打击后，投资者解除多头仓位。

布兰特原油期货价格 跌1%来到113美元下方，连跌第三日。该期约上周触及六个月高位117.34美元，受助于市场担忧美国军事干预可能招致报复行动，并干扰中东地区的原油供应。该地区原油供应量占全球的三分之一。