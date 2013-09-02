韩国汇市：韩元兑美元接近四个月高位，因数据亮丽

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“在对新兴市场震荡和叙利亚情势的担忧有所减轻下，8月贸易数据出炉后，韩元便得到支撑，”一位当地银行交易员表示。
另一个当地交易员表示，韩元周一料在1,104至1,105附近受限，因有干预疑虑。
投资者周一敲进韩元，前一日公布的数据显示，韩国8月出口较上年同期成长7.7%，优于预期，且为七个月来最大增幅。
中国8月工厂活动扩张速度为逾一年来最快，亦提振投资者的风险胃纳。
在美国延后对叙利亚采取军事行动，协助对短期风险资产的信心后，全球股市亦受支撑。
指标韩股综合股价指数 近持平，报1,925.78点。
三年期9月公债期货 小跌0.07点至105.84。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,105.7 1,110.0
日圆/韩元 11.2291/343 11.2930
韩国公债期货 * 105.84 105.91
韩国综合股价指数 1,925.78 1,926.36
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。