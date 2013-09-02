加拿大个股：黑莓董事称公司可作为利基智能手机制造商存活下去-WSJ

路透8月30日 - 华尔街日报报导，黑莓 负责探索战略替代方案的董事Bert Nordberg称，公司可以作为一个利基智能手机制造商存活下去，但应该出售部分业务。

该报指出，Nordberg没有排除出售业务或寻求战略伙伴的可能性，并且没有细说可能出售哪些业务。他于2月加入这个身处困境的智能手机制造商的董事会。

黑莓本月稍早称，正在考虑多种自救措施，可能包括直接出售。

华尔街日报周五写道，Nordberg称在全球智能手机市场中作为一家小公司很困难。

该报报导另指出，他还表示，黑莓需要缩小公司帐面价值与华尔街认定价值间的差距。