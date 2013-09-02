《热点透视》金融稳定委员会欲限制影子银行杠杆率，提案还需完善

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Dominic Elliot 编译 朱晓军

路透伦敦8月30日 - 限制金融业不透明领域的杠杆率，这个主意听上去不错。全球监管者金融稳定委员会(FSB)认为，通过对特定资产、尤其是对于证券借贷和附买回融资的借贷严格设限，可以提高市场的安全性。如果它希望落实这一措施，那么其各项提案需获得进一步完善。

对于通过证券化产品融资，FSB的提案貌似过于宽松。部分证券化资产在危机期间实际上已经一文不值，但FSB提出的最大估值折扣仅为4%--相当于每100欧元的抵押品价值削减4%。即便是FSB最高的估值折扣限制--针对定义模糊的“其他资产”为7.5%--看上去也很低。而且，不管怎样，资产风险状况还会随着时间发生变化。

更要命的是，保证金规定的架构完全把主权债务排除在外。FSB的逻辑是，主权债务不像其他资产那样受经济周期影响。FSB还暗示，在集中清算的情况下，主权债务不存在风险。

其提出的两项观点都是错误的。首先，FSB在一个脚注中承认主权债务在某些情况下可能会具有周期性。而且，在人们对欧元区公债危机仍旧记忆犹新的时候，FSB将其排除在外更是令人匪夷所思。

还有一个误解，那就是集中结算可以完全消除系统性风险。根据FSB数据，2012年的证券融资交易中，主权债务占全部抵押品的76%。按照影子银行领域数十万亿(兆)美元的估值，集中结算中心需要承担的风险很大。

可喜的是，FSB已经决定在2014年春季前征集反馈并改进提案。而且，FSB建议金融机构审视其投资组合的整体风险，并参考中长期历史数据来设定保证金规定，这一建议合情合理。