《热点透视》金融稳定委员会欲限制影子银行杠杆率，提案还需完善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Dominic Elliot 编译 朱晓军
路透伦敦8月30日 - 限制金融业不透明领域的杠杆率，这个主意听上去不错。全球监管者金融稳定委员会(FSB)认为，通过对特定资产、尤其是对于证券借贷和附买回融资的借贷严格设限，可以提高市场的安全性。如果它希望落实这一措施，那么其各项提案需获得进一步完善。
对于通过证券化产品融资，FSB的提案貌似过于宽松。部分证券化资产在危机期间实际上已经一文不值，但FSB提出的最大估值折扣仅为4%--相当于每100欧元的抵押品价值削减4%。即便是FSB最高的估值折扣限制--针对定义模糊的“其他资产”为7.5%--看上去也很低。而且，不管怎样，资产风险状况还会随着时间发生变化。
更要命的是，保证金规定的架构完全把主权债务排除在外。FSB的逻辑是，主权债务不像其他资产那样受经济周期影响。FSB还暗示，在集中清算的情况下，主权债务不存在风险。
其提出的两项观点都是错误的。首先，FSB在一个脚注中承认主权债务在某些情况下可能会具有周期性。而且，在人们对欧元区公债危机仍旧记忆犹新的时候，FSB将其排除在外更是令人匪夷所思。
还有一个误解，那就是集中结算可以完全消除系统性风险。根据FSB数据，2012年的证券融资交易中，主权债务占全部抵押品的76%。按照影子银行领域数十万亿(兆)美元的估值，集中结算中心需要承担的风险很大。
可喜的是，FSB已经决定在2014年春季前征集反馈并改进提案。而且，FSB建议金融机构审视其投资组合的整体风险，并参考中长期历史数据来设定保证金规定，这一建议合情合理。
但是相比欧盟的提案来说，FSB的计划就显得力有未逮。路透社8月29日报导称，欧盟可能将其严格的银行强制性资本规定适用范围扩大至部分影子银行机构。也许，FSB官员应该前往布鲁塞尔考察学习一番。(完) (译文审校 张明钧)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。