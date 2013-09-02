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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 11:01 BJT

表格：8月30日止当周外资买超韩国股票--野村

路透9月2日 - 以下是8月30日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 (1,494) (4,061) (15,816) 396 52,325

印度 (660) (943) (3,520) 11,001 24,843

印尼 (253) (577) (3,084) (903) 1,785

日本 (113) (349) 14,798 95,491 35,327

韩国 405 1,024 (2,131) (7,305) 15,214

菲律宾 (337) (347) (204) 1,285 2,341

台湾 (345) (1,944) (3,706) 125 5,589

泰国 (304) (1,275) (3,172) (3,806) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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