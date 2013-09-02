表格：8月30日止当周外资买超韩国股票--野村

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透9月2日 - 以下是8月30日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：
外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)
一周 四周 13周 2013年迄今 2012年
日本外亚洲市场 (1,494) (4,061) (15,816) 396 52,325
印度 (660) (943) (3,520) 11,001 24,843
印尼 (253) (577) (3,084) (903) 1,785
日本 (113) (349) 14,798 95,491 35,327
韩国 405 1,024 (2,131) (7,305) 15,214
菲律宾 (337) (347) (204) 1,285 2,341
台湾 (345) (1,944) (3,706) 125 5,589
泰国 (304) (1,275) (3,172) (3,806) 2,555
资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。