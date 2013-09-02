更新版 1-新债招标：中国三年地方债利率仍高于二级，需求较此前略增

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 三年地方债利率4.34%，仍高于二级
* 投标倍数1.4倍，需求较此前有所增加
* 利率属年内高位，具有一定投资价值 (新增市场评论和更多内容)
路透上海9月2日 - 中国财政部周一代理发行的三年期地方债，弱市下中标利率依旧明显高于二级市场水平。不过因目前资金面较为平稳，且利率已处年内高位，该期债需求较此前有所回升。
业内人士稍早透露，财政部代理招标的260亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为4.34%，投标倍数1.4倍。
北京一银行交易员表示，从绝对值上看，本期地方债利率已具有相当吸引力，也助投标倍数提升，“(利率)这么高了，配置的话当然可以了。”
中国固息地方债到期收益率曲线 显示，1-5月三年地方债到期收益率 基本在3.5%以下，自6月起不断抬升，目前逾4.2%的水平，已是年内高位。
二级市场上，同期限地方债139107券暂时没有报价和成交，其最新估值收益率 也在4.21%附近。
财政部此前代理发行的第七期和第八期地方债，投标倍数均为1.1倍左右。
今日招标地方债，为财政部代理发行的今年第九期地方债，采用单一价格招标方式，标的为利率。9月3日开始计息，9月3日至9月5日进行分销，9月9日起上市交易。
今日地方债发行主体包括江西、贵州、山西、北京和内蒙古，各自发行量为63亿元、50亿元、45亿元、46亿元和56亿元。
2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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