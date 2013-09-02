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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--9月2日

路透伦敦9月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

  品种         最新库存      变动
   铜           589,750    +1,750
   锡            14,985      -455
   铅           185,150      -525
   锌         1,000,200    -5,125
   铝         5,392,475    -7,875
   镍           213,378    +1,308
 铝合金          65,700      -100
 NASAAC         111,360       -60
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据                库存分布                品种        库存数据            库存分布
 铜    MCU-STOCKS            <0#MCUSTX-LOC-GRD>              铅        MPB-STOCKS                     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS            <0#MALSTX-LOC-GRD>              锡        MSN-STOCKS                     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS            <0#MZNSTX-LOC-GRD>          铝合金        MAA-STOCKS                     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS            <0#MNISTX-LOC-GRD>           NASAA        MNA-STOCKS                     <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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