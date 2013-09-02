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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:39 BJT

表格：瑞士8月PMI降为54.6，低于市场预估

路透苏黎世9月2日 - 周一公布的数据显示，瑞士8月经季节调整的采购经理人指数(PMI)自前月的57.4回落至54.6。路透调查预估为55.9。

本项数据由SVME采购经理人协会及瑞士信贷共同汇整。

以下为详细数据

(经季节性调整)

2013年8月 2013年7月 2012年8月

PMI 54.6 57.4 47.0 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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