中港热股：中石油早盘持稳，未受前董事长蒋洁敏遭中国当局调查影响

路透香港9月2日 - 曾任中国石油 董事长的国资委主任蒋洁敏，因涉嫌严重违纪遭中国有关当局调查，不过中石油周一股价基本持稳。分析师称，市场已基本消化了公司此前三名高层被调查的消息，相信事件对中石油基本业务运作影响不大。

新华网周日报导，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查，但报导未有说明其被调查的原因。

“高层被查的影响属短暂性，对中石油的基本业务运作影响不大。近日叙利亚局势令油价高企，对油股有支持，目前其股价已反映了以上因素。”信诚证券联席董事张智威说。

中石油H股早盘最多曾升2.37%，早盘收高1.07%，报8.53港元；大盘恒生指数 则升1.89%。而中石油A股早盘微幅收跌0.26%。

京华山一研究部主管彭伟新表示，中石油这类大型国企的策略是由国家部门制定，管理层负责执行，所以即使有高层被查，市场的反应也不会太大。

“假如是民企的领导被抓，那些股票会受到很大打击，但对大国企则没影响，因为没人相信他们‘出事’，公司会因而倒闭。”他说。

现年57岁的蒋洁敏今年3月辞任中石油董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员，但不到半年即下马，成为十八大后首名被调查的中央委员。

此前中石油副总裁兼董事会秘书李华林、执行董事、副总裁冉新权和公司总地质师王道富也遭到中国相关部门调查。李华林同时为昆仑能源 的董事会主席。而中石油母公司中国石油天然气集团公司副总经理王永春亦涉嫌严重违纪，正接受组织调查。