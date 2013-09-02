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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:00 BJT

法国数据：8月制造业PMI持平于前月的49.7，前景渐露曙光

新订单降速为2011年6月中来最慢，采购经理人活动降速也有所放缓，显示法国企业面临的需求改善。

“总体上，最新数据显示制造业部门的状况最近承受重压之后，开始有点好转，”Markit资深分析师Jack Kennedy表示。

法国经济第二季增长0.5%，好于预期，结束了为期短暂的衰退。

虽然近期数据显示前景好转，但经济能否实现更快复苏仍存有疑虑。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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