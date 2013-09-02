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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:11 BJT

德国数据：8月制造业PMI升至51.8，景气扩张速度为两年来最快

“8月的调查继续展现出德国制造业的好消息，国内销售改善，出口需求反弹，结合这些因素使得产出创下2011年中以来最快扩张，”Markit分析师Tim Moore称。

“整体而言，最新数据强烈显示制造业产出将对第三季的德国国内生产总值(GDP)带来正面贡献。”

新出口订单自2月以来首次扩张。

PMI数据还显示，制造业未交货订单增速为2011年5月以来最快。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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