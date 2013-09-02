欧元区数据：8月制造业PMI升至51.4，受强劲订单提振

欧元区8月采购经理人指数(PMI)终值从7月的50.3跳升至51.4，高于初值51.3。

“尽管增幅仍很温和，但企业面临的商业环境出现两年多来最大改善，其中新订单增速显示，9月数据将继续上升，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。

8月PMI产出分项指数终值升至27个月高位53.4，与初值相同，7月为52.3。

下个月产出分项指数可能维持增长。因为8月新订单分项指数从7月的50.8升至53.3，为2011年5月来最高。

PMI数据还显示，制造业企业8月连续第19个月减少雇员人数，且幅度高于7月。

“企业仍不愿聘雇员工的事实...显示复苏距离带动就业市场出现重大改善还很远。”(完)