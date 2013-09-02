欧元区数据：8月制造业PMI升至51.4，受强劲订单提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
欧元区8月采购经理人指数(PMI)终值从7月的50.3跳升至51.4，高于初值51.3。
“尽管增幅仍很温和，但企业面临的商业环境出现两年多来最大改善，其中新订单增速显示，9月数据将继续上升，”Markit首席分析师Chris Williamson表示。
8月PMI产出分项指数终值升至27个月高位53.4，与初值相同，7月为52.3。
下个月产出分项指数可能维持增长。因为8月新订单分项指数从7月的50.8升至53.3，为2011年5月来最高。
PMI数据还显示，制造业企业8月连续第19个月减少雇员人数，且幅度高于7月。
“企业仍不愿聘雇员工的事实...显示复苏距离带动就业市场出现重大改善还很远。”(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。