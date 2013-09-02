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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:47 BJT

英国数据：8月制造业活动再度增速，新订单和产出指数升至近20年最高

这项调查给英国央行总裁卡尼带来表现不一的信号。

英国8月制造业就业增长小幅放缓，这将是得到卡尼欢迎的消息。英国央行上个月表示，将维持利率在纪录低点，直至失业率降至7%。

不过有迹象显示出现通胀压力，因原材料价格上涨推动制造商的投入品价格创两年最快升速。而英国央行曾表示，可能根据通胀预期升息。

英国央行本周将召开9月政策会议。

“英国制造业正再次蓬勃发展，”Markit资深分析师Rob Dobson表示。

8月PMI新订单分项指数从7月的58.6升至61.8，主要受内需提振。出口订单增幅创两年最高水准。

“制造业明显正对经济产生非常积极的贡献...”Dobson表示。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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