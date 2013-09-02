美国政经：白宫与参议院共和党人士的预算谈判破局，双方僵持不下

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透华盛顿8月30日 - 多位参议员及助理周五表示，白宫与一个共和党参议员小组的预算谈判陷入僵局，华府唯一一个解决财政问题严重歧见的积极管道也因此关上，关键的截止日期却是步步逼近。
共和党参议员Dan Coats表示，周四八位参议员与白宫幕僚长Denis McDonough之间的会谈在“降低难以为继的债务及赤字”问题上未能有任何进展。
Coat在一份声明稿中指出，“虽然这些讨论相当严肃，也很开诚布公，但不幸的是本周在白宫召开的会议证明双方仍有很大分歧，政府不愿采取必要的大胆行动来真正解决财政难题，以避免当前这种一再发生危机的管理模式。”
他并称，解决方案必须包括重整耗费巨大的联邦福利计画、改革税法并削减不必要的支出。
多位共和党助理表示，这个由乔治亚州参议员Johnny Isakson为首的团体认为没有继续会商的理由，因为共识不足。一名助理表示，主要症结在于奥巴马政府拒绝考虑一个更加全面的协议，将缩减医疗保险等计画的福利项目纳入其中。
“相反，白宫试图达成一个取决于财政收入的较小规模协议，这根本不是共和党人的初衷。”该名助理表示。
奥巴马总统和民主党人则坚持，若要达成任何缩减赤字协议，当中必须包含主要来自于终止富人税负减免的增税条件。
周四晚间一名白宫官员在评论此次协商时，强调了这个条件。
该名白宫官员称，“关于预算相关的议题，总统态度向来很清楚，就是重大协议中必须包含堵上惠及富人的税收漏洞，多年来都是如此。”
这次谈判结束，让国会和白宫丧失了达成必要协议的明确途径，随着新财政年度将于10月1日开始， 他们必须要达成这些协议以便继续为政府机构提供资金，并调高现为16.7万亿(兆)美元的联邦政府举债上限。美国财政部上周表示，需要在10月中旬之前调高举债上限，以确保美国能够履行偿债义务。
众议院的共和党领导阶层尚未说明其将如何应对即将到来的截止日期，但有越来越多共和党众议员称将不会支持政府筹资的权宜措施，除非资金来自奥巴马的医疗改革计划。(完) (编译 张明钧; 审校 郑茵)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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