美国政经：白宫与参议院共和党人士的预算谈判破局，双方僵持不下

路透华盛顿8月30日 - 多位参议员及助理周五表示，白宫与一个共和党参议员小组的预算谈判陷入僵局，华府唯一一个解决财政问题严重歧见的积极管道也因此关上，关键的截止日期却是步步逼近。

共和党参议员Dan Coats表示，周四八位参议员与白宫幕僚长Denis McDonough之间的会谈在“降低难以为继的债务及赤字”问题上未能有任何进展。

Coat在一份声明稿中指出，“虽然这些讨论相当严肃，也很开诚布公，但不幸的是本周在白宫召开的会议证明双方仍有很大分歧，政府不愿采取必要的大胆行动来真正解决财政难题，以避免当前这种一再发生危机的管理模式。”

他并称，解决方案必须包括重整耗费巨大的联邦福利计画、改革税法并削减不必要的支出。

多位共和党助理表示，这个由乔治亚州参议员Johnny Isakson为首的团体认为没有继续会商的理由，因为共识不足。一名助理表示，主要症结在于奥巴马政府拒绝考虑一个更加全面的协议，将缩减医疗保险等计画的福利项目纳入其中。

“相反，白宫试图达成一个取决于财政收入的较小规模协议，这根本不是共和党人的初衷。”该名助理表示。

奥巴马总统和民主党人则坚持，若要达成任何缩减赤字协议，当中必须包含主要来自于终止富人税负减免的增税条件。

周四晚间一名白宫官员在评论此次协商时，强调了这个条件。

该名白宫官员称，“关于预算相关的议题，总统态度向来很清楚，就是重大协议中必须包含堵上惠及富人的税收漏洞，多年来都是如此。”

这次谈判结束，让国会和白宫丧失了达成必要协议的明确途径，随着新财政年度将于10月1日开始， 他们必须要达成这些协议以便继续为政府机构提供资金，并调高现为16.7万亿(兆)美元的联邦政府举债上限。美国财政部上周表示，需要在10月中旬之前调高举债上限，以确保美国能够履行偿债义务。