澳新汇市：澳新货币上涨，受到中国制造业活动数据支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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两者都进一步显示中国经济趋稳，而中国是澳洲和新西兰的重要出口市场。
另外澳元也受当地数据的支撑。数据显示澳洲7月建筑许可较前月上升10.8%，增幅较预估多一倍以上。8月澳洲主要城市房价则连续三个月上升。
“建筑许可轻松超越预期，再加上中国的PMI表现亦佳，显示中国增长的低潮似乎已过，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso称。
“因此澳元获得激励。”
澳洲央行周二将召开政策会议，外界认为其笃定将维持利率不变，部分原因是再过几日澳洲就要举行全国大选。
不过多数分析师仍预期年底前还会降一次息，而澳洲通胀迟滞也暗示，若有必要央行还有行动的空间。
新西兰元兑美元则脱离上周五所及的四周低点0.7720，新西兰元兑日圆 则受到支撑。
但新西兰元兑澳元 则下挫。澳元/新西兰元升至约1.1545新西兰元的一周高位。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。