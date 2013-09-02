澳新汇市：澳新货币上涨，受到中国制造业活动数据支撑

两者都进一步显示中国经济趋稳，而中国是澳洲和新西兰的重要出口市场。

另外澳元也受当地数据的支撑。数据显示澳洲7月建筑许可较前月上升10.8%，增幅较预估多一倍以上。8月澳洲主要城市房价则连续三个月上升。

“建筑许可轻松超越预期，再加上中国的PMI表现亦佳，显示中国增长的低潮似乎已过，”澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso称。

“因此澳元获得激励。”

澳洲央行周二将召开政策会议，外界认为其笃定将维持利率不变，部分原因是再过几日澳洲就要举行全国大选。

不过多数分析师仍预期年底前还会降一次息，而澳洲通胀迟滞也暗示，若有必要央行还有行动的空间。

新西兰元兑美元则脱离上周五所及的四周低点0.7720，新西兰元兑日圆 则受到支撑。

但新西兰元兑澳元 则下挫。澳元/新西兰元升至约1.1545新西兰元的一周高位。(完)

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