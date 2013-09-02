中国货币市场：主要回购利率多有不同程度跌幅，七天以内资金供大于求

路透北京9月2日 - 中国银行间资金市场周一主要期限回购利率多有不同程度的跌幅。市场人士表示，七天期以内资金供给充足，供大于求，表明市场对周四准备金清算无虞；对月内资金面预期亦尚可，最大的不确定性因素来自央行的非公开资金提供持续与否。

“今天资金挺平稳，隔夜有（较加权价）减点出的，供给还挺充分，七天也有减点出的，大家对5号还是乐观的。”北京一国有银行交易员称。

他进一步指出，从目前的情况看，9月虽是三季度最后一个单月，但应不会出现类似6月那种流动性困局导致收益率快速上行的局面，理财资金的回表只是会造成短期在途波动。月内资金面最大的不确定性在于央行的非公开操作持续与否，从之前的经验看，央行继续扶助的可能性更大一些。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.0205 3.0408 -2.03 七天 3.7560 3.7350 +2.10 14天 4.1441 4.2297 -8.56 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 4.1300 3.2750 +85.50 七天 3.9800 3.5100 +47.00 14天 3.9000 3.8350 +6.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0300 3.0560 -2.60 七天 3.7400 3.7500 -1.00 14天 4.1500 4.3900 -24.00 Shibor 其中:隔夜 3.0188 3.0340 -1.52 七天 3.7420 3.7355 +0.65 三个月 4.6561 4.6572 -0.11 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)