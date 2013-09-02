韩国股市：升至一个月高点后回落，市场审慎观望美国就业报告

路透首尔9月2日 - 韩国股市周一触及一个月高点，但随后回吐涨幅，美国本周稍晚将公布就业报告，或将透露美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月是否开始缩减宽松措施的线索，市场审慎观望。

韩股上周共涨3%，创今年以来最大单周涨幅，0225GMT，综合股价指数 下跌0.1%，报1,924.62点。

大盘指数稍早升至一个月高位1,932.4点，受韩国9月出口成长强劲数据及中国官方采购经理人指数(PMI)向好表现激励。

“(韩国的)强劲基本面因为本月将公布多项宏观指标而被遮掩，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak指出。“市场在近日上涨后今天将暂时喘口气。”

外资早盘在韩股买超仅140亿韩元，远低于上周五的买超5,016亿韩元。

Lotte Chemical 大涨4.1%，因过去两周股价挫跌10%后，低接买盘介入。(完)