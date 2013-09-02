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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 11:54 BJT

《汇市简讯》82.30为美元指数的重要阻力位，动能偏于向上

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* 美元/日圆的涨势引领美元指数在亚洲时段走升，风险偏好正在重建

* 中国PMI数据稳健，美国或军事打击叙利亚的风险有所缓解，均提振美元走势

* 动能研究显示美元料上行，均线正进行筑底

* 纽约时段波动区间82.02-82.26为初步的支撑/阻力位

* 7月/8月跌势的38.2%回档位82.29，构成美元指数的重要阻力位

* 浏览技术图表，请点选（link.reuters.com/hun72v

(编译 高琦 审校 张明钧)
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