《汇市简讯》82.30为美元指数的重要阻力位，动能偏于向上

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元/日圆的涨势引领美元指数在亚洲时段走升，风险偏好正在重建
* 中国PMI数据稳健，美国或军事打击叙利亚的风险有所缓解，均提振美元走势
* 动能研究显示美元料上行，均线正进行筑底
* 纽约时段波动区间82.02-82.26为初步的支撑/阻力位
* 7月/8月跌势的38.2%回档位82.29，构成美元指数的重要阻力位
* 浏览技术图表，请点选（link.reuters.com/hun72v）
(编译 高琦 审校 张明钧)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。