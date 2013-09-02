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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 11:53 BJT

标题新闻：2012/2013年度全球可可供应缺口预计为5.2万吨，2011/12年度为过剩8.7万吨--ICCO

注：ICCO为国际可可组织的英文缩写。

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
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