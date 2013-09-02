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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 12:36 BJT

《中国国债发行日程表》--9月2日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模     期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------   
  财政部     *300       3年  *周三招标    续发记账式国债   *9/5-9/9     *9/11
                                       (今年第17期品种第一次续发)
  财政部     *150      182天 *周五招标    贴现国债         *9/9-9/11    *9/13
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     9/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     9/11
  财政部      --      30年      --       记账式国债         9/13
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --       7年      --       记账式国债         10/16
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     10/23
  财政部      --       1年      --       记账式国债         10/30
  财政部      --       5年      --       记账式国债         11/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     11/13
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部      --       5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     12/11
-------------------------------------------------------------------------------    

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------  
 *江西等五省市   260       3         4.34%        地方政府债      9/3-9/5         9/9
 *江西等五省市   262       5        周一招标      地方政府债      9/10-9/12       9/16
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
3、地方政府自行发债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 *上海市        56       5          周五招标     地方政府债      9/9-9/11            --
                56       7          周五招标     地方政府债      9/9-9/11            --    
 --------------------------------------------------------------------------------------------
   
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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