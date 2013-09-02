《中国国债发行日程表》--9月2日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) ------------------------------------------------------------------------------- 财政部 *300 3年 *周三招标 续发记账式国债 *9/5-9/9 *9/11 (今年第17期品种第一次续发) 财政部 *150 182天 *周五招标 贴现国债 *9/9-9/11 *9/13 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 9/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 9/11 财政部 -- 30年 -- 记账式国债 9/13 财政部 -- 3/5年 -- 电子式储蓄国债 10/10 财政部 -- 7年 -- 记账式国债 10/16 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 10/23 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 10/30 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 11/6 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/13 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/20 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 12/4 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/11 ------------------------------------------------------------------------------- 2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- *江西等五省市 260 3 4.34% 地方政府债 9/3-9/5 9/9 *江西等五省市 262 5 周一招标 地方政府债 9/10-9/12 9/16 --------------------------------------------------------------------------------------------- 3、地方政府自行发债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- *上海市 56 5 周五招标 地方政府债 9/9-9/11 -- 56 7 周五招标 地方政府债 9/9-9/11 -- -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)