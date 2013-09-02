中国资管：上周29款集合信托产品发行，贷款运用占绝对主流

路透北京9月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月24日-30日）共有17家信托公司发行了29款集合信托产品，发行量环比减少5款，减幅为14.71%。

周报显示，其中27款新发行产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.27亿元，环比下降0.02亿元，降幅为0.75%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为65.88亿元，环比降低11.94亿元，减幅为15.35%。

募集规模最大的是华融信托发行的“中豪置业信托贷款集合资金信托计划（第一期）”，募集规模为10.00亿元，这是一款房地产领域的贷款运用类产品。

从期限上看，其中28款产品均公布了期限，平均期限为21.21个月，环比缩短2.56个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 8.97% -0.51个百分点

18个月期 2 9.15% -0.75个百分点

24个月期 19 10.06% -0.73个百分点

30个月期 1 未公布预期收益率

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了19款，房地产领域产品发行了4款，金融领域产品发行了3款，基础设施领域产品发行了2款。其他领域产品发行了1款。

从资金运用方式来看， 贷款运用类产品发行了16款，权益投资类产品发行了8款，组合运用类产品发行了3款，股权投资类产品发行了2款。

**成立集合信托产品32款，其中两款20年超长期证券投资信托**

上周共有25家信托公司成立了48款集合信托产品，成立数量环比增加2款，增幅为4.35%。

上周共有32款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.52亿元，环比减少0.60亿元，减幅为28.28%。按平均规模测算，总成立规模为73.01亿元，环比减少24.55亿元，降幅25.17%。

其中，五矿信托成立的“恒福7号集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到10.00亿元。

有21款新成立产品公布了期限，平均期限为25.14个月，环比增加3.59个月。

有13款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率8.89%，环比下降0.36个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了22款，证券投资领域产品成立了8款，房地产领域产品成立了5款，金融领域产品成立了2款，基础设施领域产品成立了1款，其他领域产品成立了10款。