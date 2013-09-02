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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 16:39 BJT

香港数据：7月零售销售货值按年增9.5%，受旅游业强韧支持

路透香港9月2日 - 香港政府周一公布，7月零售销售货值按年上升9.5%，销货数量亦升8.9%，强韧的访港旅游业及本地消费意欲持续支撑零售行业。

政府发言人表示，仍然良好的劳工市场情况及访港旅游业，短期内应可继续为零售业务带来支持。然而，我们需要密切留意不稳定的外围环境往后会否影响本地经济。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：

销售值按年比较 销售量按年比较

2013年7月 +9.5* +8.9*

6月 +14.7 +13.3^

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

2012年12月 +9.1 +8.5

11月 +9.4 +8.1

10月 +3.9 +3.6

9月 +9.4 +8.5

8月 +4.6 +3.2

7月 +3.9 +1.4

6月 +11.0 +8.5

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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浏览相关细节，请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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