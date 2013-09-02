香港数据：7月零售销售货值按年增9.5%，受旅游业强韧支持

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港9月2日 - 香港政府周一公布，7月零售销售货值按年上升9.5%，销货数量亦升8.9%，强韧的访港旅游业及本地消费意欲持续支撑零售行业。
政府发言人表示，仍然良好的劳工市场情况及访港旅游业，短期内应可继续为零售业务带来支持。然而，我们需要密切留意不稳定的外围环境往后会否影响本地经济。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）：
销售值按年比较 销售量按年比较
2013年7月 +9.5* +8.9*
6月 +14.7 +13.3^
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
2012年12月 +9.1 +8.5
11月 +9.4 +8.1
10月 +3.9 +3.6
9月 +9.4 +8.5
8月 +4.6 +3.2
7月 +3.9 +1.4
6月 +11.0 +8.5
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。