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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:00 BJT

澳门经济：8月博彩收入为307亿澳门元，按年增17.6%

路透香港9月2日 - 澳门政府周一公布，8月博彩收入重回300亿澳门元上方，为307.37亿澳门元，按年增长17.6%。此亦较上月294.85亿增长4.2%。

今年1-8月博彩总收入为2,316.70亿澳门元，按年增加16.2%。澳门博彩收入于今年3月达到记录新高313.36亿澳门元。

欲浏览2010年来澳门博彩收入变化，请点选(link.reuters.com/sap72v)

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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