《HOME专栏》LME期铅闪警讯，然是真的吗?

**价差收窄**

这些都没有办法让握有LME空单的人感到太多宽慰。

LME赛局的本质，就是只能就台面上的筹码进行博奕。

排除等着被提领的80,725吨注销仓单，这意味着LME仓储系统中只有104,950吨注册仓单。

注册仓单已经从6月的极低水准回升，但仍远低于LME库存数据所隐含的水准。

而这些库存目前被牢牢掌握。

LME最新仓单报告<0#LME-WHL>显示，某一个别团体持有上述注册仓单的30-40%。

不难理解空单持有着何以会甘愿付出代价全面出逃。

更引人入胜的是，9月18日这个重要日子的空单规模庞大。

LME期约的大户持仓报告<0#LME-FBR>显示，未平仓合约中有超过40%是空单，这样的仓位相当于至少17万吨。另外一方则是有四个持有多头仓位的大户。

除非在这段期间内出现变化，本周价差收窄可能只是山雨欲来之前奏。