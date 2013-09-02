《HOME专栏》LME期铅闪警讯，然是真的吗?

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**价差收窄**
这些都没有办法让握有LME空单的人感到太多宽慰。
LME赛局的本质，就是只能就台面上的筹码进行博奕。
排除等着被提领的80,725吨注销仓单，这意味着LME仓储系统中只有104,950吨注册仓单。
注册仓单已经从6月的极低水准回升，但仍远低于LME库存数据所隐含的水准。
而这些库存目前被牢牢掌握。
LME最新仓单报告<0#LME-WHL>显示，某一个别团体持有上述注册仓单的30-40%。
不难理解空单持有着何以会甘愿付出代价全面出逃。
更引人入胜的是，9月18日这个重要日子的空单规模庞大。
LME期约的大户持仓报告<0#LME-FBR>显示，未平仓合约中有超过40%是空单，这样的仓位相当于至少17万吨。另外一方则是有四个持有多头仓位的大户。
除非在这段期间内出现变化，本周价差收窄可能只是山雨欲来之前奏。
然而需当谨记的是，这是LME独有的吃紧现象，除了LME以外市场则是没有那么紧张。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。