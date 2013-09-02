中国汇市：人民币早盘受中间价带动小升，无视强势美元指数

* 人民币即期小幅走升

* 中间价微幅升值，无视创四周高位的美元指数

* 即期波动中枢向升值方向缓慢移动

路透北京9月2日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升。国际市场上美元指数走高，但人民币中间价不贬反升，鼓励即期波动中枢向升值方向挺进。不过因人民币已升破6.12强阻力位，市场仍然高度谨慎，波动区间极窄。

多位交易员表示，虽然叙利亚紧张情势令国际市场避险情绪陡升，美元指数因此大涨，且9月份外围数据、事件多发，但对于境内的人民币汇率市场影响预计依然有限。

“人民币还是一个相对独立的行情。国外事情多，但对于人民币汇率的影响不一定明显。”上海一股份行交易员表示，近期包括8月份PMI数据在内的国内经济数据还不错，有利于人民币缓步走升。

上周末时，美元兑一篮子货币攀升至四周高位，8月份并录得5月来最大单月涨幅，因美国向叙利亚实施军事打击的可能性促使投资者寻求避险。

上海另一股份行交易员说，近期即期日内行情还是“不死不活”，但波动中枢已经较此前下移（即升值方向），之前是看6.12-6.14元区间，现在则是6.11-6.1250区间。他认为人民币真正要出现大行情可能要等到年底的十八届三中全会结束以后，此前可能保持缓步走升。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1166元，上日收报6.1195元。今日人民币兑美元中间价 为6.1702元，上日中间价为6.1709元。

汇丰中国8月制造业PMI回升至荣枯线上方，与初值一致，这与稍早公布官方PMI一道，印证中国制造业近期出现好转迹象。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2325/65，上日尾盘为6.2440。

北京时间12:12，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1136/42元，上一交易日尾盘报6.1150元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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