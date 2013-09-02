亚洲橡胶：数千吨泰国橡胶船货推迟发运，受胶农抗议活动影响--出口商

路透曼谷9月2日 - 有出口商周一表示，数千吨泰国橡胶船货推迟发运，因为泰国南部Nakhon Si Thammarat省的胶农继续举行抗议活动，导致运输和物流系统中断。

“我们售出的橡胶中约有30%受到抗议活动的影响，我们需要协商推迟一周或两周发货的事情，”Thai Hua Rubber的执行长Luckchai Kittipol对路透记者表示，他提到其公司的月销量约为4万吨。

另一位于合艾，但拒绝署名的泰国橡胶出口商称：“我们的公司不得不推迟约两周发货，因为抗议活动导致运输中断。”

泰国胶农上周在Nakhon Si Thammarat省举行抗议活动，围堵了交通要道，并要求政府支撑橡胶价格。(完)