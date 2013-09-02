台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率估落在0.48-0.50%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 273天期国库券决标贴现率预估区间在0.48-0.5%
* 周二标售，金额300亿台币
路透台北9月2日 - 台湾银行业人士周一表示，明日午间将标售的273天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.48-0.50%，与上次标售结果0.488%相差不远。
路透周一访谈五家金融机构，包括二家外资银行和三家本地大型民股银行，他们预估本次标售决标贴现率的区间在0.48-0.50%。
上次7月底时标售273天期国库券的决标贴现利率在0.488%，当时标售金额350亿台币。
一外商银行的交易人士表示，尽管美联储(FED)的宽松政策即将退场，台湾长天期公债受此影响，包括五年期以上的公债殖利率均纷纷上扬。不过,货币市场的资金却未明显受到波及，主要是一年以内的资金宽裕。
〞如果这波外资汇入，也可能如果有人出手大一点利率会下得多一些，〞一位本地银行业交易人士表示。
台湾央行将于周二(3日)代财政部标售273天期国库券，金额300亿台币，周三(4日)发行。
以下为2012年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2013年
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
2012年
12月13日 182 300 0.618 2.60
11月30日 364 300 0.700 2.00
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。