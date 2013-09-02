两岸金融：金管会称银行投资大陆将改以资本额40%为限，投资能量可望扩大

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北9月2日 - 台湾金管会周一称，待两岸服务贸易协议通过后，台资银行投资大陆占净值15%的限制将回归银行法，改为占银行资本额的40%。届时台银的大陆投资能量将会扩大。
金管会主委曾铭宗今日与16家金控高层举行座谈会。会后，金管会银行局长桂先农、副局长邱淑贞在记者会中做出以上表示。
“银行投资(大陆)能量将会扩大!”邱淑贞会后对记者说。
此外，以富邦金参股华一银行为例，当初即因受限于银行净值的限制，才会由富邦金及富邦银行同时参股华一银行，随着上限基础放宽，台银参股陆银的规模也可望扩大。
金管会主委曾铭宗明确裁示，每六个月将定期举办业者座谈会，并释出自由经贸区OBU(国际金融分行)将会采负面表列，大幅放宽，对国内专业投资人也会大幅开放。
金管会银行局长桂先农补充称，OBU四大部分业务将会大幅开放，包括信托业务、外汇业务、衍生性商品业务及OBU固定收益型商品。
至于市场关注的金融整并，他仅回覆称，金融整并法还在讨论阶段。
台湾金融指数金收跌0.18%，台湾加权指数则是收红0.21%，报8,038.86点。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。