两岸金融：金管会称银行投资大陆将改以资本额40%为限，投资能量可望扩大

路透台北9月2日 - 台湾金管会周一称，待两岸服务贸易协议通过后，台资银行投资大陆占净值15%的限制将回归银行法，改为占银行资本额的40%。届时台银的大陆投资能量将会扩大。

金管会主委曾铭宗今日与16家金控高层举行座谈会。会后，金管会银行局长桂先农、副局长邱淑贞在记者会中做出以上表示。

“银行投资(大陆)能量将会扩大!”邱淑贞会后对记者说。

此外，以富邦金参股华一银行为例，当初即因受限于银行净值的限制，才会由富邦金及富邦银行同时参股华一银行，随着上限基础放宽，台银参股陆银的规模也可望扩大。

金管会主委曾铭宗明确裁示，每六个月将定期举办业者座谈会，并释出自由经贸区OBU(国际金融分行)将会采负面表列，大幅放宽，对国内专业投资人也会大幅开放。

金管会银行局长桂先农补充称，OBU四大部分业务将会大幅开放，包括信托业务、外汇业务、衍生性商品业务及OBU固定收益型商品。

至于市场关注的金融整并，他仅回覆称，金融整并法还在讨论阶段。