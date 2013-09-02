主要国家经济指标预测--9月3日****

路透9月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 9月3日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 日本加班工资 7月 -- 持平 0130 澳洲经常账收支(亿澳元) 第二季 赤字87 赤字85 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% 持平 0430 澳洲央行利率决定 9月 2.5% 2.5% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.7% +1.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 8月 56.8 57.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.1% +0.3% 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PM 8月终值 -- 53.9 I) 1330 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 8月 -- 52.0 1400 美国建筑支出(较前月) 7月 +0.3% -0.6% 1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 45.1 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 54.0 55.4 美国ISM制造业投入物价分项指数 52.0 49.0 美国ISM制造业就业分项指数 54.0 54.4 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 58.3 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,297.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月1日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 持平 -- 9月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 47.5 -- 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 +0.1% -- 0130 澳洲建筑许可 7月 +10.8% +4.0% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) +3.9% -- 0130 澳洲企业库存(较前季) 第二季 +0.2% -- 0730 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 8月 54.6 55.9 0743 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指 8月 51.3 51.0 数 0748 法国Markit制造业PMI 8月 49.7 49.7 0753 德国Markit/BME制造业PMI 8月 51.8 52.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 8月 51.4 51.3 0828 英国Markit/CIPS制造业PMI 8月 57.2 55.0 2301 英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上 8月 +1.8% -- 年同期) (完)