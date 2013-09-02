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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--9月3日****

路透9月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 
        
 9月3日(二)
 GMT时间    经济指标/活动                      公布时段       预估值       前值
 0130       日本加班工资                       7月            --           持平
 0130       澳洲经常账收支(亿澳元)             第二季         赤字87       赤字85
 0130       澳洲零售销售(较前月)               7月            +0.4%        持平
 0430       澳洲央行利率决定                   9月            2.5%         2.5%
 0545       瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)      第二季         +0.3%        +0.6%
            (较上年同期)                                      +1.7%        +1.1%
 0830       英国Markit/CIPS建筑业PMI           8月            56.8         57.0
 0900       欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)  7月            +0.1%        持平
            (较上年同期)                                      +0.1%        +0.3%
 1258       美国Markit制造业采购经理人指数(PM  8月终值        --           53.9
            I)                                                             
 1330       加拿大RBC经季节调整制造业PMI       8月            --           52.0
 1400       美国建筑支出(较前月)               7月            +0.3%        -0.6%
 1400       美国IBD消费者信心指数              9月            --           45.1
 1400       美国供应管理协会(ISM)制造业指数    8月            54.0         55.4
            美国ISM制造业投入物价分项指数                     52.0         49.0
            美国ISM制造业就业分项指数                         54.0         54.4
            美国ISM制造业新订单分项指数                       --           58.3
 2100       韩国外汇储备(亿美元)               8月            --           3,297.1
 

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
   
 9月1日(日)                                                                                  
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值         预估值
 2350      日本企业资本支出(较上年同期)                  第二季          持平              --
 9月2日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段           现值         预估值
 0000      韩国汇丰/Markit制造业PMI                         8月           47.5             --
 0030      澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                        8月          +0.1%             --
 0130      澳洲建筑许可                                     7月         +10.8%          +4.0%
           澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                                  +3.9%             --
 0130      澳洲企业库存(较前季)                          第二季          +0.2%             --
 0730      瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                   8月           54.6           55.9
 0743      意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指             8月           51.3           51.0
           数                                                                   
 0748      法国Markit制造业PMI                              8月           49.7           49.7
 0753      德国Markit/BME制造业PMI                          8月           51.8           52.0
                                                                                
 0758      欧元区Markit制造业PMI                            8月           51.4           51.3
                                                                                
 0828      英国Markit/CIPS制造业PMI                         8月           57.2           55.0
                                                                                
 2301      英国零售业联盟(BRC)同店零售销售(较上             8月          +1.8%             --
           年同期)                                                              
 
(完)
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