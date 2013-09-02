《市场热谈》沃达丰退出美国合资事业后，并购资金火力可望大增

西班牙对沃达丰而言是块诱人的市场，因为沃达丰与Orange合作的光纤项目只涵盖西班牙约20%区域。因此如果沃达丰想要同样推出组合套装服务，拉拢看紧荷包的西班牙消费者，它必须依赖向对手Telefonica 租用固网资源。

西班牙有两家公司可能成为沃达丰收购目标：有线电视商Ono及宽频公司Jazztel ，这两家公司最近几季都因为推出组合套装服务而增加客户。

但这两家都不是理想的收购对象。Ono在宽频市场的市占率为14%，但它的网络设备需要钜额投资以提高速度。Jazztel也是向Telefonica租用固网资源，所以对沃达丰的助益可能不大。

美国传播大亨John Malone旗下的欧洲有线电视公司Liberty Global ，或许可以解决沃达丰的固网资产需求。Liberty Global市值约300亿美元。但两名熟悉沃达丰想法的投行人士指出，沃达丰不太可能出手收购。

“Liberty不会成为沃达丰的目标，”一名消息人士7月时表示。“在一些国家Liberty有业务，但沃达丰没有，所以没有综效可言：包括瑞士、比利时及波兰。此外，在某些地区则是重叠性太高，可能构成垄断问题，特别是德国及英国。”

由于沃达丰已经在德国收购Kabel Deutschland，当局不太可能准许沃达丰再收购德国唯一剩下的另一家有线系统商--Liberty旗下的Unity Media。

**欧洲以外地区**

分析师也指出，沃达丰有可能透过收购，在非洲及印度等已有相当版图的市场进一步强化势力，或甚至考虑以收购手段进入拉丁美洲等新市场。

SVM资产管理公司的投资组合主管Neil Veitch认为，应小心看待在新兴市场进行收购。

“我比较倾向保留一大部分现金，或许选择性地用来强化欧洲市场，把新兴市场留给别人，”他称。

研究机构Bernstein分析师Robin Bienenstock认为，巴西可能是一个很诱人的目标，因为Vivendi 仍然愿意出售旗下的巴西宽频公司GVT。

“如果沃达丰没考虑合并Telecom Italia 的巴西事业TIM Brasil和GVT，打造成巴西最好的电信公司，那就太蠢了，”Bienenstock在一篇报告指出。

有些人甚至揣测沃达丰或许会收购德国电讯(Deutsche Telekom) 旗下的T-Mobile，出人意料地重回肥美的美国市场。“我不会排除这个可能，这是个很大的市场，而且还在成长，”一名消息人士称，但德国电讯可能无意出售。

除了并购，沃达丰也可能会加大投资自己的4G高速行动网络，Verizon与AT&T都因为这个策略而成功取得美国市场领导地位。

投行Jefferies的分析师指出，少了Verizon的成长挹注，沃达丰必须在核心欧洲事业全面稳定获利及现金流。

“加速4G投资，以建立竞争优势及重新取得定价权，似乎是合理的第一步，”分析师称。

分析师表示，如果缺少明确策略，沃达丰自己可能沦为收购目标。美国电话电报公司(AT&T) 已经公开表示准备在欧洲收购行动通讯资产，日本的软银 在买下Sprint Nextel后，发展全球版图的雄心已经昭然若揭。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)