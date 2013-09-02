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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 13:00 BJT

东京汇市：日圆因叙利亚情势缓解而走弱，澳元受中国乐观数据支撑

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3199      1.3220       -0.16       +0.04      1.3194
 美元/日圆                            98.59       98.15       +0.45      +13.66       86.74
 欧元/日圆                           130.15      129.77       +0.29      +13.71      114.46
 美元/瑞郎                           0.9324      0.9298       +0.28       +1.85      0.9155
 英镑/美元                           1.5550      1.5508       +0.27       -4.31      1.6251
 美元/加元                           1.0521      1.0534       -0.12       +6.05      0.9921
 澳元/美元                           0.8966      0.8896       +0.79      -13.73      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7790      0.7719       +0.92       -5.95      0.8283
 澳元/日圆                           88.400      87.310       +1.25       -1.92      90.130
 新西兰元/日圆                       76.800      75.760       +1.37      -45.46     140.820
 英镑/日圆                           153.31      152.21       +0.72       +8.87      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1507      1.1502       +0.04       -8.24      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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