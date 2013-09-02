东京汇市：日圆因叙利亚情势缓解而走弱，澳元受中国乐观数据支撑

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3199 1.3220 -0.16 +0.04 1.3194 美元/日圆 98.59 98.15 +0.45 +13.66 86.74 欧元/日圆 130.15 129.77 +0.29 +13.71 114.46 美元/瑞郎 0.9324 0.9298 +0.28 +1.85 0.9155 英镑/美元 1.5550 1.5508 +0.27 -4.31 1.6251 美元/加元 1.0521 1.0534 -0.12 +6.05 0.9921 澳元/美元 0.8966 0.8896 +0.79 -13.73 1.0393 新西兰元/美元 0.7790 0.7719 +0.92 -5.95 0.8283 澳元/日圆 88.400 87.310 +1.25 -1.92 90.130 新西兰元/日圆 76.800 75.760 +1.37 -45.46 140.820 英镑/日圆 153.31 152.21 +0.72 +8.87 140.82 澳元/新西兰元 1.1507 1.1502 +0.04 -8.24 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。