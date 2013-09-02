香港金融：H股上市来源仍丰富，未流通股份或成未来动力--港交所CEO

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月2日 - 香港交易所 行政总裁李小加周一发表个人网志指出，虽然迄今已有许多大型国企已在香港上市，但他对H股这股“甘泉”保持乐观，并相信H股公司尚有总值数以万亿元的未流通股份，将来会逐步上市交易流通，届时香港股票市场的规模及流通量都会大幅提升。
今年是首批内地H股上市的20年，多家大型国企已经在港上市，因而令人担心H股的来源终会乾涸。但李小加则保持乐观，因中国证监会不久前放宽了内地公司来港上市的审批条件，加上B股转H股的成功个案，H股公司的上市来源依然十分丰富。
此外，他指出目前H股公司的大部分股份均由政府部门持有，并不在市场流通，假如未来H股公司上市股份全流通，将大大推动市场的繁荣。
此前中集集团已成功由B股转H股 ，目前中国房地产龙头--万科 亦在申请B转H的过程中。
李小加并指出，除了H股机制带来的增长机遇外，内地经济面向国际市场开放并与全球接轨，内地对资本市场及金融业开放的需求与日俱增。由于“一国两制”，香港在金融市场、体制和与国际市场的互通等方面仍然保持着一定的优势；香港对中国内地来说仍具有十分独特的价值。
此外，李小加认为，香港未来的角色不再局限于为内地发行人提供国际资本，更具现实意义的是为内地投资者提供机会，接触国际发行人及国际金融产品；同时也为国际投资者提供渠道，投资内地上市公司及金融产品。
李小加相信，香港能与时俱进，准备好所需的基础设施、制度和人才去迎接这个转折。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。