日本政府更直接介入福岛核电站问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月2日 - 日本政府正在更加直接地介入福岛核电站清理，因外界益发担忧福岛核电站运营商东京电力 处理问题的能力。

以上担忧也再次引发对东京电力未来的探讨，包括早期拟议的由政府接管其不良核资产、保留其它资产以向该地区提供电力的方案。

“我希望政府建立责任机制，不只是检查东京电力如何处理福岛问题，也包括由政府承诺处理福岛问题并组织联合行动，包括水问题和反应堆拆解。”自民党负责灾后重建的Tadamori Oshima说道。

“至于政府和东京电力如何划分开支，我认为需要进行讨论并重新划分。”Oshima在接受路透采访时说道。

“目前很清楚而且几乎不能被忽略的情况是，东京电力作为一家民营企业，被控制福岛核电站的任务压倒了。”富士通研究所资深研究员Martin Schulz表示。

“将东京电力国有化或进行分拆、以及政府直接介入稳定福岛反应堆的讨论再次出现。”Schulz说道。

日本官员还担忧国际社会对福岛核电站的关注可能影响到东京申办2020年奥运会。