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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 13:20 BJT

印尼股市：跌逾2%，受累于经济数据担忧

路透9月2日 - 印尼股市周一早盘跌幅一度高达2.15%，受累于贸易收支与高通胀担忧。

统计局周一称，印尼8月年通胀率升至8.79%，为2009年1月以来最高。7月贸易逆差扩大至创纪录的23.1亿美元。(完)

(编译 隋芬; 审校 戴素萍)
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