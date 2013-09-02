《日本央行焦点》本周会议将维持货币政策不变，讨论新兴市场风险

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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财务省周一数据显示，资本支出在连降两季后，今年第二季表现为较上年同期持稳。
数据亦显示第二季企业的经常性获利较上年同期成长24%，为资本支出前景带来好兆头。
“这是相当强劲的数据。企业获利丰厚，肯定就会更愿意在工厂和设备上进行支出，”第一生命经济研究所的首席经济分析师新家义贵表示。
资本支出将被用于计算国内生产总值(GDP)修正值，后者将在9月9日公布。政府曾表示，GDP将是决定是否从明年起调高消费税的重要因素。
许多分析师预期第二季GDP增幅会上修，环比年率初值为成长2.6%。数据若上修，将强化安倍推进消费税上调计划的可能性。
“修正后的GDP将证实日本经济正明显迈向复苏的看法，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino表示。
“经济在7-9月可能维持坚挺，因此市场的主流看法是调高消费税的环境已就绪了，”他表示。
除非安倍改变该计划，否则消费税将于明年4月从5%调高至8%，2015年10月再升至10%。抨击者担心这会损及经济复苏，曾呼吁暂延或缩减增税的力度。安倍料于10月初做出最终决定。(完) (编译/审校 隋芬/戴素萍/王翔琼/孙茉莉)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。