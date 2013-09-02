《日本央行焦点》本周会议将维持货币政策不变，讨论新兴市场风险

财务省周一数据显示，资本支出在连降两季后，今年第二季表现为较上年同期持稳。

数据亦显示第二季企业的经常性获利较上年同期成长24%，为资本支出前景带来好兆头。

“这是相当强劲的数据。企业获利丰厚，肯定就会更愿意在工厂和设备上进行支出，”第一生命经济研究所的首席经济分析师新家义贵表示。

资本支出将被用于计算国内生产总值(GDP)修正值，后者将在9月9日公布。政府曾表示，GDP将是决定是否从明年起调高消费税的重要因素。

许多分析师预期第二季GDP增幅会上修，环比年率初值为成长2.6%。数据若上修，将强化安倍推进消费税上调计划的可能性。

“修正后的GDP将证实日本经济正明显迈向复苏的看法，”SMBC日兴证券首席分析师Junichi Makino表示。

“经济在7-9月可能维持坚挺，因此市场的主流看法是调高消费税的环境已就绪了，”他表示。