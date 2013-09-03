《交易视点》中国债市收益率下行空间有限--中信证券

路透北京9月3日 - 中国中信证券最新发布的债券市场月报认为，在中国经济短期企稳回升，去杠杆、调整期限错配稳中偏紧的货币政策背景下，大型商业银行对利率债的需求也难以系统性恢复，未来中长期利率品种收益率下行的空间将比较有限，预计将呈现高位震荡态势。

交易型机构可在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品一级市场博取边际及二级市场波段交易机会；对配置型机构而言，中长期利率产品收益率仍具备较好配置价值。

**经济短期企稳回升**

中采PMI略超市场预期，工业增加值环比增速维持高位，通胀水平略有下行。

中采PMI上升0.7个百分点至51，略超出市场预期，分项数据显示内需和外需均有所恢复，补库存需求在8月份得到延续。

考虑到中采PMI和汇丰PMI的大幅回升，以及传闻非常好的发电量数据，预计8月份工业增加值环比增速将维持高位甚至进一步走高，同比增速也较7月份有所提高。

通胀方面，蔬菜、肉类价格持续走高，蛋类价格季节性走高，预计食品价格上涨1%左右，带动8月份CPI环比涨幅提升，但由于翘尾因素下降0.6个百分点，预计8月份CPI同比涨幅将略下行至2.5%附近。

**市场研判和投资策略**

除基本面及资金面以外，央行货币政策偏紧和配置需求弱于供给是驱动8月份利率产品熊市，尤其中长期利率品种收益率上扬的主要因素，然而从基本面及资金面来看，该局面在9月份难言好转。

从基本面来看，随着企业补库存需求的延续和政府稳增长措施的逐步释放，经济增长在三季度表现可能好于二季度。

进入10、11月份，食品价格季节性上涨将退稿通胀水平，因此9月份包含增长和通胀在内的宏观面指标对利率产品而言整体偏利空。

而在去杠杆、调整期限错配稳中偏紧的货币政策背景下，大型商业银行对利率债的需求也难以系统性恢复，利率债整体的稳定基础尚未形成，未来中长期利率品种收益率下行的空间将比较有限，预计将呈现高位震荡态势。

但由于当前收益率已上行至较高水平，波段交易的安全性有所提高，建议交易型机构在仓位总量控制原则下，继续关注中长期利率产品的一级市场博取边际及二级市场波段交易机会。

对配置型机构而言，目前的中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。(完)