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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：中国数据报喜，叙利亚忧虑缓解

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* 澳元/美元涨0.78%，美元/日圆升0.52%，欧元/日圆升0.44%，新西兰元/美元升0.84%。

* 美元/韩元跌0.82%，美元/印尼卢比升0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升1.06%，美国10年期公债收益率报2.79%。

* 汇丰中国8月制造业采购经理人指数(PMI)升至四个月最高位。

* 日本一个顾问小组专家支持按计划提高消费税，同时辅以刺激措施。 (完)

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